Termin für Baustart am Querfurter Freimarkt steht

Der Spatenstich erfolgte schon im Juli. Doch bisher gab es keine Arbeiten am Querfurter Freimarkt. Nun soll eines der größten städtischen Bauprojekte der Nachwendezeit jedoch bald starten.

Querfurt/MZ - Nach bereits erfolgtem Spatenstich Mitte Juli sollen nun die Bauarbeiten im Freimarkt in Querfurt beginnen. Wie Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses berichtete, ist der Start für den 5. September vorgesehen.