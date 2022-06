Pläne für Solarpark am ehemaligen Kalkwerk in Querfurt werden konkreter

Solarmodule an der Loderslebener Straße sollen den schönen Ausblick auf die Altstadt und auf die Burg Querfurt nicht stören.

Auf dem Areal des ehemaligen Kalkwerkes in Querfurtsoll eine Photovoltaik-Anlage entstehen.

Querfurt/MZ - Seit ein paar Monaten beschäftigt sich der Querfurter Stadtrat mit dem Projekt eines Investors, der auf dem Grundstück des ehemaligen Kalkwerks am Stadtrand eine Photovoltaik-Anlage errichten möchte. Per Beschluss hat der Rat im vergangenen Jahr das baurechtliche Verfahren dafür angestoßen - allerdings mit der Forderung, dass die PV-Module den schönen Blick auf die Querfurter Altstadt und auf die Burg, den man von der dort verlaufenden L219 Lodersleben-Querfurt hat, nicht stören. Es sei mit dem Investor ein Kompromiss gefunden worden, erklärte Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) in der Sitzung des Bauausschusses.