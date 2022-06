Ziegelroda/MZ - Tragödie auf der Landesstraße 217 nahe Ziegelroda bei Querfurt: Dort ist am Mittwochnachmittag in Richtung Roßleben ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Das teilte die Polizei am Abend mit. Nähere Angaben zu dem Opfer lagen zunächst nicht vor.