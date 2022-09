Querfurt/MZ - Knapp 750 Menschen haben am Montagabend, angeführt vom AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider, in Querfurt gegen die Bundesregierung demonstriert. Parallel dazu veröffentlichen der Bürgermeister der Quernestadt, Andreas Nette, und der Stadtratsvorsitzende Lothar Riese (beide parteilos) einen offenen Brief. Ein Appell an die Bürger zur Achtsamkeit, mit wem sie demonstrieren, zugleich enthält dieser eine Generalkritik vor allem an der Bundespolitik.