Hunderte Querfurter unterzeichnen offenen Brief gegen AfD-Demos

Am Montag fanden zwei Demonstrationen in der Quernestadt statt. AfD-Kreischef reagiert auf Gegenwind mit Terminrochade.

Querfurt/MZ - Querfurt hat am Montagabend gleich zwei Demonstrationen erlebt. Vor dem Rathaus fanden sich anders als in den Vorwochen diesmal nicht die Impfgegner um AfD-Kreischef Hans-Thomas Tillschneider zusammen. Vielmehr hatte das Bündnis „Querfurt Miteinander“ dort einen Gegenprotest angemeldet. Zu dem kamen rund 90 Teilnehmer.

Auf dem Platz leuchteten zudem Hunderte Kerzen. 487 hatten die Organisatoren als Erinnerung an die 487 Toten aufgestellt, die es im Kontext der Corona-Pandemie bis Sonntag im Saalekreis gegeben hatte. Ihnen wurde im Beisein von Superintendentin Christiane Kellner auch anschließend in der Stadtkirche gedacht.

Zudem brachten auch Bürger Kerzen auf den Markt. Vor Ort unterzeichneten im Laufe des Abends gut 200 von ihnen einen offenen Brief gegen die Antiimpfproteste, den das Bündnis „Querfurt Miteinander“ am Freitag veröffentlicht hatte. Weitere rund 350 Menschen hatten ihn bis Montagabend bereits online unterzeichnet.

Am sogenannten Dreieck in Querfurt versammelten sich über 600 Menschen bei der Demonstration gegen die Coronamaßnahmen. Foto: A. Losack

Dem Protest gegen staatliche Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht tat dies indes keinen Abbruch. Die Polizei zählte 620 Menschen - etwa 100 mehr als in der Vorwoche waren demnach dem Aufruf von Tillschneider gefolgt. Sie zogen mit Trillerpfeifen, Tröten und Trommeln ausgestattet auf einer neuen Route durch die Quernestadt. Neu soll ab kommender Woche zudem der Termin der wöchentlichen Demonstration sein, wie der AfD-Chef ankündigte. Ab 4. Februar soll sie am Freitagabend stattfinden, an diesem Tag mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke als Gast. Im Gegenzug will Tillschneider seine Demo in Bad Lauchstädt von Freitag auf Montag verlegen.

An diesem Montagabend gab es derweil auch in Bad Dürrenberg wieder einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Dessen Teilnehmer stellten dabei wieder Kerzen vor dem Rathaus ab, in dem gerade der Ordnungsausschuss des Stadtrates tagte. Die Zahl der Teilnehmer war dabei jedoch augenscheinlich geringer als noch zu Jahresbeginn. Insgesamt vermeldete die Polizei bei den Demonstration in Querfurt, Mücheln, Bad Dürrenberg und Merseburg 1.100 Teilnehmer.