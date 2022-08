Geplante Hundewiese in Querfurt - Geduld ist weiterhin gefragt

Warum die geplante Hundewiese am Rückhaltebecken in Querfurt noch nicht eingerichtet ist, obwohl die Finanzierung seit diesem Frühjahr sicher ist. Nun gab es einen Vor-Ort-Termin.

Querfurt/MZ - Was wird nun aus der geplanten Hundewiese am Rückhaltebecken in Querfurt? Das würden vor allem viele von den Leuten fragen, die in den vergangenen zwei Jahren für das von Hundebesitzern initiierte Projekt Geld gespendet haben, sagt Hartmut Lasse, Stadtratsmitglied und Vorsitzender vom Altertums- und Verkehrsverein Querfurt und Umgebung, auf dessen Vereinskonto die Einzahlungen für die Hundewiese eingingen. Er und Hundebesitzerin Tina Hübner erklären, dass seit März dieses Jahres die benötigte Summe für den zu errichtenden Zaun da ist, allerdings der Zaunbau noch nicht erfolgte. Woran das liegt, wollten sie nun bei einem Vor-Ort-Termin von Thomas Schäfer, Ansprechpartner für Zaunbau bei der Firma Teha Querfurt, wissen.