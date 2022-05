Farnstädt will notfalls gegen Mastställe klagen

Farnstädt/MZ - Farnstädt soll die Premiumschweinemast des Agrarunternehmens Barnstädt werden. Hier sollen Tiere auf Stroh und mit deutlich mehr Platz wachsen können als in konventionellen Ställen. Das Fleisch kann im Ergebnis mit dem Label „Haltungsstufe drei“ in den Handel kommen. Das System kennt vier Stufen, die noch höhere wird oft als Biofleisch vermarktet. Der Discounter Aldi hatte im Vorjahr angekündigt, dass er ab 2030 nur noch Fleisch aus Haltungsstufen drei und vier anbieten will.

Kriterium für die Stufe drei ist zentral der Kontakt der Schweine zum Außenklima, etwa durch eine offene Stallseite. Der ist in Farnstädt gegeben, da das Agrarunternehmen dort das lange leerstehende Rinderkombinat nutzt. Seit der Agrarbetrieb 2020 die ersten Schweine dort einquartiert hat, regt sich jedoch Unmut im Dorf. Die Farnstädter warfen den Barnstädtern vor, die Haltung sei illegal, weil für die Umnutzung keine Genehmigung vorlag.

1.477 Schweine erlaubt

Zum Unmut der Gemeinde hat dessen Bauordnungsamt das mittlerweile geändert. Es bewilligte dem Agrarunternehmen drei Ställe für maximal 1.477 Schweine zu nutzen. Für eine solche Genehmigung ist ein gemeindliches Einvernehmen, also eine Zustimmung der Gemeinde, notwendig. Weil Farnstädt diese verweigerte, hat der Kreis diese nun ersetzt.

Ein Schritt, der Bürgermeister Frank Mylich (parteilos) aufstößt. „Wir haben gegen die Genehmigung einen Fachanwalt eingeschaltet.“ Man sei gerade dabei das Begründungsschreiben an den Kreis zu schicken, bestätigt Maria Wrede, Bauamtsleiterin des Weida-Lands. Details will sie nicht nennen, aber: „Ein Widerspruch richtet sich gegen das Ersetzen der gemeindlichen Einvernehmens, weil dabei auf unsere Argumente nicht eingegangen wurde.“ Einen zweiten gebe es wegen der Nebenauflagen der Genehmigung. Die hätten, sagt Wrede, schon mit Aufnahme der Nutzung, also 2020 erfüllt sein müssen. Der Kreis hat dem Agrarunternehmen etwa aufgetragen, zweite Rettungsweg in die drei Ställe einzubauen sowie Vieh- und Futtertransporte mit maximal drei Lkw pro Woche abzuwickeln – werktags vor 15 Uhr.

Grenzwert für Gerüche eingehalten

Den Ersatz des gemeindlichen Einvernehmens hält das Bauordnungsamt für gerechtfertigt. Es verweist auf den Flächennutzungsplan der Gemeinde, der im Bereich der Ställe eine landwirtschaftliche Nutzung vorsehe. Zudem werde laut vorgelegter Prognose an der nächsten Wohnbebauung der Grenzwert von der Geruchsimmissionsrichtlinie von 0,15 eingehalten. Das bedeutet, dass es in 15 Prozent der Stunden eines Jahres, also in 1.314, zu Geruchsbelästigungen durch die Anlage kommen darf.

Aktuell dürfte der Wert für das Agrarunternehmen leicht einzuhalten sein. Denn laut Vorstandsvorsitzenden Jens Kluge sind die Ställe wegen der wirtschaftliche Situation auf dem Schweinemarkt aktuell leer. Zwar seien die Fleischpreise nach jahrelangem Tief in den letzten Wochen deutlich gestiegen, aber eben auch die Kosten. An seinem Vorhaben in Farnstädt will der Betrieb aber festhalten. „Dafür haben wir ja die Genehmigung“, sagt Kluge: „Die Gemeinde kann den Rechtsweg gehen, dann müssen wir schauen, was dabei rauskommt.“

Mylich hält die Chancen des Widerspruchs der Gemeinde für gering, da auch hier der Kreis entscheidet: „Aber im zweiten Schritt könnte es ein Klageverfahren geben. Darüber müssten wir dann im Rat entscheiden.“