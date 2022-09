Ex-Bewohner David Weber: „Ich habe meinen Weg gefunden“

Der gebürtige Querfurter David Weber war 1997 einer der ersten Bewohner im Kinderhaus Vitzenburg. Wie er auf diese Zeit zurückblickt und was aus ihm geworden ist.

Vitzenburg/MZ - Es sei kein Geheimnis, sagt Susann Sander, dass der ein oder andere ehemalige Bewohner immer mal bei ihrer Familie mit am Abendbrottisch sitzt. „Das ist für uns ein Riesengeschenk, dafür sind wir sehr dankbar“, erklärt die Chefin vom Kinderhaus Vitzenburg, die mit ihrem Mann Heiko 1997 das kleine private Kinderheim in dem Querfurter Ortsteil gegründet hat. Sie haben somit in den vergangenen 25 Jahren weit über 100 Kindern für eine kürzere oder meistens längere Zeit ein Zuhause bieten können.