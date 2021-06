Die neuen Ziegen in Spielberg sind da

Spielberg - „Die wissen gar nicht, was sie noch vor sich haben“, sagt Gunther Dettler, Vorsitzender vom Verein für Heimat- und Traditionspflege in Spielberg, während sich fünf Ziegen, davon zwei Lämmer, an hohem Gras sowie tief hängenden Blättern von Bäumen laben. Sie sind Neuankömmlinge im Naturschutzgebiet im Querfurter Ortsteil Spielberg und werden dort nun voraussichtlich bis Ende September auf einem rund drei Hektar großen Areal weiden. Mitglieder vom Spielberger Verein kümmern sich in dieser Zeit unter anderem darum, dass es den Tieren gut geht.

Wie schon in den Vorjahren führt der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland dort ein Beweidungsprojekt durch. Als externer Partner kümmert sich erstmals ein Verein um die Ziegen und das Gehege. Menschen vor Ort sind also mit in das Projekt eingebunden. Der Verein bekommt eine Beweidungsprämie.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, meint Dirk Rothhämel, Ziegenwirt im Geo-Naturpark. Er hat am Wochenende die fünf Ziegen von einem Bauern aus Höhnstedt geholt und nach Spielberg gebracht, wo sie von Gunther Dettler und weiteren Spielbergern empfangen wurden. „Sie kommen von einem guten Halter, sind sozialisiert“, berichtet ihnen der Ziegenexperte. Namen hätten die Tiere aber noch keine. „Die kriegen sie noch, hundertprozentig“, meint der Vereinsvorsitzende lächelnd. Seinen Angaben zufolge werden sich vier Mitglieder abwechselnd um die Ziegen kümmern. „Jeder ist eine Woche dran, so haben wir das erstmal aufgeteilt“, berichtet er. Zu den Aufgaben zählt zum Beispiel die Versorgung der Tiere mit Wasser, die Kontrolle der Tiere hinsichtlich ihrer Gesundheit sowie außerdem die Zaun- und Stromkontrolle. (mz)