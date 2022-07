Der Anfang im Schulgarten in Querfurt ist gemacht

Seit diesem Jahr gibt es am Burgstadtgymnasium in Querfurt das Angebot Schulgarten für Fünft- und Sechstklässler. Die Schule könnte dafür noch Hilfe von einem Hobbygärtner gebrauchen.

Querfurt/MZ - Mit Hacken und Harken gingen Fünft- und Sechstklässler vom Burgstadtgymnasium Querfurt am Mittwoch im Schulgarten am Haus I eifrig zu Werke. Sie hatten dem Unkraut in der Kräuterschnecke, in der Blumenrabatte, auf dem Weg und in den Beeten den Kampf angesagt. Doch nicht nur der ungeliebte Beiwuchs sprießt dort, sondern auch das Gemüse. Radieschen und Kohlrabi konnten schon geerntet werden. Möhren, Zwiebeln und Petersilie gedeihen ordentlich.