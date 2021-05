Das sagt ein Gutachten über den Angeklagten aus

Halle (Saale) - Warum? Diese Frage taucht bei schweren Straftaten gegen Kinder fast unausweichlich auf. Warum muss ein Kind sterben? Warum misshandelte ein 31-Jähriger den zweijährigen Tim über Wochen, bis dieser schließlich mit schwersten Verletzungen und Missbrauchsspuren tot in seinem Bett lag?

Weil es ihn beruhigte. So begründete der wegen Mordes und Kindesmissbrauch angeklagte Querfurter die Taten gegenüber der Psychologin Renate Reichel. Sie trug am Montag vor dem Landgericht Halle ihr Gutachten vor und sah keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit oder gar eine Schuldunfähigkeit des Angeklagten.

Keine sexuellen Störungen: Tim war für Angeklagten wie ein Spielzeug und Frustventil

Sie beschrieb einen „sehr einfach strukturierten Menschen, mit schlichter intelligenter Ausstattung“ ohne geregelten Lebenswandel, der weder soziale Verhaltensstörungen noch psychische Erkrankungen zeige. Die auf Videos dokumentierten Gewalttätigkeiten gegen Tim stellte er als ein Ventil für seinen Frust über die Mutter dar: „Tim sei für ihn ein Ersatz gewesen, wie ein Spielzeug.“ Er sei immer ins Zimmer gegangen, wenn er gefrustet war. „Er hatte festgestellt, dass es ihm danach besser geht“, berichtet die Gutachterin, die diese Darstellung für glaubhaft hält.

Sie konstatierte, bei den Taten handele es sich wohl um eine Ersatzhandlung: „Sie dienten mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Spannungsabbau und der Selbstwertgewinnung.“ Sexuelle Motive habe der 31-Jährige dagegen in ihren insgesamt sechs Treffen vehement abgestritten, sagte die Sachverständige. Er betonte weder homosexuell, noch pädophil zu sein, fühle sich nur zu erwachsenen Frauen hingezogen. Sexuell anmutende Handlungen, wie etwa das Einführen von Gegenständen, habe er eigentlich an der Kindsmutter vollführen wollen, die das aber nicht wollte.

Angeklagter verdrängt Probleme: „Da zeigt sich gewisse Skrupellosigkeit und Gefühlskälte“

Restlos überzeugt haben diese Behauptungen angesichts der dokumentierten Taten die Psychologin jedoch nicht: „Es bleiben da Zweifel.“ Ob er nicht doch sexuelle Motive verfolgt habe, ließe sich nicht abschließend klären. Dennoch sah sie keine hinreichenden Beweise für eine pädosexuelle oder sadistische Störung des Mannes. Auf mehrere Nachfragen des Verteidigers erklärte sie: „Es ist falsch aus der Tat eine Diagnose zu erstellen. Die Tat zeigt ja gerade: Man muss nicht psychisch krank sein, um so ein Verbrechen zu begehen.“

Wie intensiv, die Gewalt gegen den Jungen ausfiel, sei abhängig davon gewesen, wie sich der Angeklagte gerade gefühlt habe. Ohnehin sei vieles spontan erfolgt: „Die Taten seien nicht wie eine Zirkusnummer gewesen, die er sich vorher ausgedacht habe“, erklärte die Gutachterin, die dem Querfurter eine „fehlende Opferempathie“ attestierte. „Da zeigt sich gewisse Skrupellosigkeit und Gefühlskälte.“ Der Angeklagte sei kaum der Selbstkritik fähig, setze stattdessen auf Verdrängung. „Es mangelt ihm an adäquaten Problemlösungsmechanismen. Er flüchtet sich eher in Fantasiewelten.“

Mordfall Tim: Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe

Die Sachverständige zweifelte zudem am vom Angeklagten zuletzt berichteten üppigen Drogenkonsum insbesondere in den Tatwochen. Die Drogen hätten vielleicht Hemmungen abgebaut, aber sie hätten nicht zu den Taten geführt. „Wir finden keine Hinweise, die für einen schweren Rausch sprechen.“ Daher sei nicht davon auszugehen, dass seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Wie schon in seiner Aussage vor Gericht, blieb das Geständnis des Querfurters zur Mordnacht vage. Er sei nach einem neuerlichen Streit mit der Mutter lange unterwegs gewesen, habe Drogen konsumiert.

Abends sei er dann in Tims Zimmer gegangen, habe ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen. Doch der Junge sei danach allein ins Bett gegangen, habe aus der Flasche getrunken, die er ihm gegeben habe, gab der Angeklagte gegenüber der Psychologin an: Tim habe noch gelebt, als er das Zimmer verlassen habe. Am Morgen tat er es nicht mehr. Dem Angeklagten droht deshalb eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht erklärte am Montag, dass es möglicherweise die besondere Schwere der Schuld feststelle. Das würde eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren erschweren. (mz)