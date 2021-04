Angeklagter Lebensgefährte äußert sich erstmals vor Gericht

Querfurt/Halle (Saale) - Den Paukenschlag hatte sich das Landgericht Halle für die Schlussminute des Verhandlungstages aufgehoben. Er habe noch einen Beschluss zu verlesen, begann der Vorsitzende Richter Jan Stengel im Prozess um den Mord am zweijährigen Tim aus Querfurt am Donnerstagmittag. Dann verkündete er, dass der Haftbefehl gegen Tims Mutter aufgehoben wird.

Haftentlassung der Mutter ist kein Freispruch - der Prozess geht weiter

Nach der bisherigen Beweisaufnahme sei der Tatverdacht für die fahrlässige Tötung und die Misshandlung Schutzbefohlener nicht mehr hinreichend gegeben, begründete Stengel. Man gehe davon aus, dass sie die Taten ihres Lebensgefährten nicht wahrgenommen habe, sonst hätte sie eingegriffen „Es war für sie nicht absehbar, dass er Tim so schwer verletzt, dass er stirbt.“

Die Haftentlassung ist kein Freispruch. Der Prozess gegen die 37-Jährige läuft weiter. Das Landgericht gab aber den Hinweis, dass aus seiner Sicht, auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung infrage komme. Ein Tatbestand, der nur auf Antrag des Opfers verfolgt wird oder wenn die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung sieht, was Staatsanwalt Hendrik Weber umgehend bekundete.

Querfurterin stellte sich im bisherigen Prozessverlauf stets als fürsorgliche Mutter dar

Während der mögliche Strafrahmen bei Misshandlung Schutzbefohlener bei zehn und fahrlässiger Tötung bei fünf Jahren Freiheitsstrafe endet, sieht das Strafgesetzbuch bei fahrlässiger Körperverletzung jedoch maximal drei Jahre vor. Das Landgericht muss daher darauf achten, dass die Dauer der Untersuchungshaft, in der die 37-Jährige wie ihr Lebensgefährte seit Juli sitzt, nicht die erwartete Strafe übersteigt.

Die Querfurterin, die noch eine ältere Tochter hat, stellte sich im bisherigen Prozessverlauf stets als fürsorgliche Mutter dar, die sich wenig vorzuwerfen habe. Zum Auftakt des Verhandlungstages am Donnerstag gab sie eine zusätzliche Erklärung ab, in der sie zumindest einräumte, dass sie in den Wochen vor Tims Tod mehr Drogen genommen habe als sonst, weil sie Stress mit ihrem Freund gehabt habe.

Mutter räumt Drogenkonsum ein - jedoch gibt es keine Kausalbeziehung zu Taten

Deshalb habe sie auch an jenem Samstagmorgen im Juli Entzugserscheinungen gehabt. An diesem Tag war sie aufgestanden, hatte einen Joint geraucht, war dann einkaufen und wunderte sich, als sie zurückkam, wieso Tim noch nicht wach sei. Zehn Minuten später wählte sie den Notruf.

So hatte die 37-Jährige das Geschehen zumindest der Gutachterin geschildert, die am Donnerstag die Schuldfähigkeit der Mutter bewertete und im Wesentlichen keine Einschränkungen feststellte: Eine direkte Kausalbeziehung zwischen Drogenkonsum und angeklagten Taten lasse sich nicht herstellen, lautete ihr Resümee. Die Angeklagte habe weder unter starken Entzugserscheinungen gelitten, noch gäbe es Hinweise auf Realitätsverlust oder Bewusstseinsstörungen bei ihr.

Tod eines Zweijährigen: Angeklagter schildert vor Gericht exzessiven Drogenkonsum

In diese Richtung zielt nun jedoch offenbar die Verteidigungsstrategie des wegen Mordes angeklagten Lebensgefährten. Er meldete sich am Donnerstag erstmals in dem seit Dezember laufenden Verfahren selbst zu Wort, trug, während seine Hände mit der Maske auf dem Tisch spielten, seine Vita vor, die nach der Lehre von Handwerksjobs als Hilfsarbeiter und Drogen geprägt war.

Er berichtete von erheblichen Mengen, die er täglich konsumiert haben will, ein halbes bis ein Gramm Crystal, bis zu zwölf Bongs mit Cannabis am Tag, Liquid Ecstasy, dazu reichlich Alkohol. Kokain habe er in Querfurt nicht mehr bekommen. Auf Nachfragen seines Verteidigers erzählte er zudem von Wahnvorstellungen und ungewöhnlichem Verhalten durch die Drogen. So sei er auch mal im Zaubererkostüm oder im Landwirtoutfit auf dem Fahrrad durch Querfurt gefahren. In der Haft habe er starke Entzugserscheinungen gehabt, stelle sich Freunde vor, die mit ihm reden.

Gutachterin und Staatsanwalt zweifeln an Drogenkonsum des Angeklagten

Aussagen, die auch für die Gutachterin, die sich bereits mehrfach mit dem 31-Jährigen unterhalten hatte, überraschend kamen. Sie hielt ihm vor, dabei bisher nur von einem einzigen Vorfall von Wahnvorstellungen berichtet zu haben. Sie will nun, bevor sie beim übernächsten Prozesstermin ihre Einschätzung abgibt, gemeinsam mit einem psychiatrischen Gutachter nochmals mit dem Angeklagten sprechen. Auf ihre Frage, warum er erst jetzt von diesen Problemen berichte, antwortete der: „Ich hatte Angst, wie ich dann dastehe.“

Staatsanwalt Weber ließ erkennen, dass er erhebliche Zweifel an den vom 31-Jährigen genannten Konsummengen hat. Er fragte wiederholt nach, wie dieser die Drogen mit seinem Hartz-IV-Einkommen bezahlt habe. Schließlich kostet schon das Gramm Crystal in der Regel über 50 Euro. Auch Tims Mutter widersprach den Darstellungen ihres Lebensgefährten. Da sie meist zusammen konsumiert hätten, wären es auch ähnliche Mengen gewesen. Sie habe meist 0,1 Gramm Crystal am Tag genommen.

Angeklagter Querfurter könnte eine lebenslange Haftstrafe erhalten

Die plötzliche Redseligkeit des Angeklagten kurz vor Ende der Beweisaufnahme könnte taktische Gründe haben. Derzeit droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sollten Gutachterin und Gericht zur Einschätzung kommen, dass er nur vermindert schuldfähig war, läge die Höchststrafe bei 15 Jahren.

Eine Haftentlassung wie bei Tims Mutter dürfte für ihn nach dem bisherigen Prozessverlauf dennoch in weiter Ferne liegen. Die 37-Jährige konnte das Landgericht am Donnerstag dagegen erstmals ohne Handschellen verlassen. Zum nächsten Prozesstermin am 26. April muss sie dennoch wiederkommen. (mz/Robert Briest)