Auf Zeitreise in der Motormühle von Leimbach

Blick ins Innere der Motormühle in Leimbach

Leimbach/MZ - Viel ist in letzter Zeit über die Bockwindmühle in Leimbach berichtet worden, weil sie einen neuen Besitzer hat und gerade vor dem Verfall gerettet wird. Doch in Leimbach gibt es noch eine zweite Mühle, eine Motormühle, die ebenfalls schon vor langer Zeit schloss. Zum Tag der Heimatpflege bestand die Möglichkeit, etwas über dieses Baudenkmal zu erfahren und sogar einen Blick hinein zu werfen. Eine Zeitreise.