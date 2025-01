Nach dem Rückbau von Teilen des Weidezaunes am Spielplatz Rieder kehrt wieder Normalität ein. Gelöst ist das Problem aber noch nicht.

Rieder/MZ/KU. - „Reger Betrieb quer übern Berg“, beschreibt Frank Kannegießer das Bild, das sich zeitweise nach dem Rückbau von Teilen des Weidezauns bietet, den das Landesamt für Umweltschutz (LAU) in Rieder errichten ließ. Die Einwohner hätten dies positiv aufgenommen; die Kinder seien am Spielplatz mit Schlitten den Berg hinunter gefahren - so, wie es eigentlich schon immer war, bis der Zaun gebaut wurde.