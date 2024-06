An den bedeutenden Komponisten der Romantik Albert Becker erinnert in seiner Geburtsstadt Quedlinburg nun wieder eine Tafel. Welchen Wunsch es bei Förderverein und Nachfahren gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Komponist der Romantik, Professor der Musik, Direktor des Berliner Königlichen Domchores – so steht es auf der Tafel, die in Quedlinburg an Albert Ernst Anton Becker erinnert. Am Samstagabend, 1. Juni, wurde sie feierlich enthüllt. Nicht an seinem Geburtshaus, wo sich ab 1903 bereits eine Tafel befand.