Die Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg will in diesem Jahr 1,9 Millionen Euro in ihren Bestand investieren. Was vorgesehen ist und welche Pläne es noch gibt.

Quedlinburg/MZ. - Sobald wieder Fördergeld in Aussicht steht, will die Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg einen Antrag stellen. Sie plant, ein Mehrfamilienhaus abzureißen. Die Pläne des Unternehmens reichen aber über die Wegnahme des Gebäudes hinaus.

Vorgesehen ist, das Haus Albert-Schweitzer-Straße 10 bis 11 abzureißen. Perspektivisch soll dort anstelle des ersten in den 1960er Jahren durch die Genossenschaft gebauten Hauses mit zwölf Wohnungen ein Neubau entstehen – energieeffizient und barrierefrei mit 20 bis 30 Wohnungen. Dafür, sagt Peter Stentzel, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, werden gerade die ersten Ideen entwickelt. Im Wirtschaftsplan für dieses Jahr ist daher bislang nur ein Betrag verankert, um die Bewohner der zwei aktuell noch vermieteten Wohnungen beim Umzug zu unterstützen.

Insgesamt plant die Wohnungsgenossenschaft in diesem Jahr Investitionen und Instandhaltungsarbeiten mit einem Umfang von 1,9 Millionen Euro. Größtes Vorhaben: „Wir wollen 39 Wohnungen für Neukunden komplett sanieren“, erklärt Peter Stentzel. „Wir merken immer mehr, dass Neukunden eine sanierte Wohnung haben möchten und bereit sind, eine höhere Kaltmiete zu zahlen.“ Um in den Ein-, Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen auf dem Kleers und in der Süderstadt etwa die Bäder, Türen und Fußböden zu erneuern, Elektro- und Malerarbeiten durchzuführen, sind 850.000 Euro veranschlagt. Wie der Vorstand weiter berichtet, liegen der Genossenschaft 15 Anträge von bei ihr wohnenden Mitgliedern vor, in deren Wohnungen das Bad umzubauen, die Badewanne durch eine Dusche zu ersetzen. Dafür sind 200.000 Euro veranschlagt. Bei dem Mehrfamilienhaus Fichtenstraße 7 bis 9 soll für 80.000 Euro die Dachhaut erneuert werden, 40.000 Euro sind eingeplant, um im 2010 errichteten Wohnpark Lindengarten die Fassade mit einem neuen Anstrich zu versehen. „Und weil die Parksituation in der Süderstadt schlecht ist, wollen wir Parkplätze bauen“, legt Peter Stentzel dar. Entstehen sollen diese auf einer Schotterfläche an der Käthe-Kollwitz-Straße; ein Bauantrag muss noch gestellt werden. Vorgesehen ist auch hier eine Investition in Höhe von 40.000 Euro; die entstehenden Stellplätze sollen dann vermietet werden. Fortsetzen will die Genossenschaft ihr Projekt, mit dem – um Energie zu sparen – alte Dämmungen von Heizungsrohren erneuert werden. In fünf größeren Mehrfamilienhäusern ist das noch erforderlich, „dann sind alle auf den neuesten technischen Stand gebracht“, so der Vorstand. Für laufende Instandhaltungsarbeiten im Wohnungsbestand sind 400.000 Euro eingeplant worden.

Peter Stentzel verhehlt nicht, dass die Planung das eine, aber die Umsetzung das andere ist, „weil den Handwerksbetrieben die Fachkräfte fehlen, die Kapazitäten, und das Material ist auch teurer geworden.“ Er ist aber optimistisch, dass die Vorhaben umgesetzt werden können: Die Genossenschaft arbeite wieder mit den Firmen zusammen, die schon in der Vergangenheit für das Wohnungsunternehmen tätig waren.

„Sie haben auch zugesagt, dass sie die Arbeiten umsetzen wollen“, sagt der Vorstand und fügt hinzu: „Und wir sind auch froh, dass das Geld bei den einheimischen Firmen bleibt.“ Um das eine oder andere akut Anfallende selbst erledigen zu können, hat die Genossenschaft zudem einen eigenen Handwerker eingestellt.