Wohnungen in neuem Gebiet am Quedlinburger Weyhegarten sind komplett vermietet

Quedlinburg/MZ - „Dort, wo wir es nie gedacht hätten, haben wir eine Wohnung gefunden“, sagt Dieter Gansauge mit einem Lachen. Auf einem Kleinanzeigenportal im Internet hatte seine Frau Eva Schrader zu vermietende, neu gebaute 90 Quadratmeter - drei Räume plus Küche und Bad - entdeckt. „Was da stand, hat uns sofort angesprochen“, berichtet sie. Dem Telefonat mit der Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg folgte Ende Februar eine Besichtigung. „Dann sind wir nach Hause, da sackte das erst einmal alles. Und dann haben wir gefragt: Können wir nicht noch mal gucken, mal ausmessen?“, erzählt Eva Schrader. Eine Woche später waren die beiden Leipziger wieder in der Welterbestadt, bald darauf wurde der Mietvertrag unterschrieben. Und jetzt haben Peter Stentzel und Daniel Resch, die beiden Vorstände der Wohnungsgenossenschaft, gemeinsam mit Steffen Wellmann, unter anderem für den Bereich Vermietung zuständig, Eva Schrader und Dieter Gansauge in Quedlinburg willkommen geheißen und ihnen den Schlüssel zu ihrer neuen Wohnung übergeben. Damit ist auch die letzte der insgesamt 56 Wohnungen im Wohnpark Weyhegarten vergeben, ist dieser komplett vermietet.

