Wohnbereich auf dem Marienhof soll pandemiesicher werden

Die Wohnbereiche für Beschäftigte des Marienhofs in Neinstedt sollen pandemiesicher umgebaut werden.

Neinstedt/MZ - Seinen Ruhestand in einer vertrauten und schönen Umgebung genießen und sich dabei sinnvoll beschäftigen - das will die Evangelische Stiftung Neinstedt Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, die auf dem Marienhof gearbeitet haben. Darum soll der Wohnbereich des Bauernhofs grundlegend umgestaltet werden, erklärt Stephan Zwick, kaufmännischer Vorstand der Evangelischen Stiftung Neinstedt. „Die Pläne standen seit geraumer Zeit auf der Prioritätenliste. Sie haben durch die Coronapandemie leider an Dringlichkeit gewonnen.“