Kira Trenkel bietet in ihrem Kosmetikinstitut in Quedlinburg Alpha Cooling an. Wie es dazu gekommen ist und worum es sich dabei handelt.

Quedlinburg/MZ. - Die schwarze, auf einer Säule ruhende Box mit funkelndem Edelstahl und kaltem blauen Licht sieht futuristisch aus. „Es ist eine Kältekammer für die Hände“, erklärt Kira Trenkel. Sie hat mit „Alpha Cooling Professional“ das Angebot in ihrem Kosmetikinstitut „Beauty“ in Quedlinburg erweitert und um eine neue Anwendungsmöglichkeit ergänzt, die es in der näheren Umgebung so bislang noch nicht gibt.