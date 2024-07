Kleiner Festakt zum Brunnen-Geburtstag: Wie die Wotan-Szene vor dem Rathaus in Thale interpretiert werden kann.

Thale/MZ. - Ein Trinkhorn – eigentlich eine Blumenvase – bekam Thomas Balcerowski in die Hand gedrückt: Der damalige Bürgermeister der Stadt Thale war es, der vor 20 Jahren als Erster von dem Wasser aus dem „Brunnen der Weisheit“ trank. Verwaltungschefs und Stadtratsmitglieder sollen mit Weisheit Entscheidungen treffen, so eine Interpretation für den Brunnen vorm Rathaus.

Lesen Sie auch:Welches Geheimnis am Wotan-Brunnen in Thale zu finden ist

„Der Brunnen wurde sofort angenommen, Kinder haben darin gespielt“, erinnert sich Balcerowski (CDU), der heute Harzer Landrat ist. Aus dem Bürgermeisterzimmer und dem Ratssaal habe man einen direkten Blick auf das Kunstwerk. Dieses zeigt Wotan, der aus der Quelle der Weisheit trinkt. Der Brunnen sei zudem als Wahrzeichen der Stadt angenommen worden, ein beliebtes Fotomotiv, sagt der Landrat bei dem kleinen Festakt zum Geburtstag des Brunnens.

Beim kleinen Festakt zum Geburtstag des Brunnens. (Foto: Sonnemann)

Dieser ist am Montag mit bunten Luftballons geschmückt. An Stellwänden werden Werke von Kindern gezeigt, die an einem Malwettbewerb teilgenommen hatten. Wotans Raben Hugin und Munin haben es vielen jungen Künstlern angetan. 90 Beiträge waren eingegangen. Alle Teilnehmer bekommen freien Eintritt ins Freibad Thale oder Westerhausen, und die Gewinner erhalten zusätzlich Kinogutscheine.

Frank Hirschelmann, stellvertretender Bürgermeister, weist auf den Beitrag von Viertklässlern hin, die sich zusätzlich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt hatten: Figuren wie der Windzwerg Westri – er gehört zum Brunnen-Ensemble – haben einen nachdenklichen Gesichtsausdruck.

Thomas Balcerowski (von links), Harald Watzek, Jochen Müller und Günter Hundt. (Foto: Sonnemann)

Alle Figuren samt des überlebensgroßen Wotans hat Jochen Müller aus Quedlinburg geschaffen. Die Idee, die germanische Mythologie durch einen Mythenweg von den Bergen hinunter in die Stadt zu holen, stammt von Harald Watzek. Dieser erklärt, Wotan sei „in friedlicher Absicht in Thale“: Seine Lanze zeige nach oben.

Und Hirschelmann ergänzt, dass alle stolz sein könnten, was in den Jahrzehnten aus Thale geworden sei. Weisheit und Schaffenskraft wünsche er auch für die Zukunft.