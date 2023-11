Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westerhausen/MZ. - Die einen sagen so, die anderen so, wenn es um Freitagsspiele geht. Ja, wegen der zu erwartenden Zuschauerzahlen und der besonderen Atmosphäre unter Flutlicht. Eher nein, wegen des Personals, was Freitagabend nicht unbedingt optimal zur Verfügung steht und sich zudem schon kurz nach Feierabend auf dem Weg zum Spielort macht. Wie an diesem Freitag die Fußballer des SV Westerhausen. Sie sind ab 19 Uhr bei Rot-Weiß Thalheim gefordert.