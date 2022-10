Wie in Thale Kontakt zur Delegation aus Ghana geknüpft wird

Thale/Quedlinburg/MZ - Die Spannung steigt am Freitag, kurz nach 14 Uhr, im Rathaussaal in Thale: In wenigen Augenblicken wird der Kontakt zwischen Harz und Afrika geknüpft, gibt es ein erstes Kennenlerngespräch mit der Delegation aus Ghana, die im kommenden Jahr bei den Special Olympic World Games in Berlin dabei sein wird. Und zuvor nach Thale kommt: Die Stadt im Bodetal hat sich gemeinsam mit der Stadt Quedlinburg beim Host-Town-Projekt beworben, ist ausgewählt worden. Gemeinsam mit ihren Partnern, darunter die Evangelische Stiftung Neinstedt und die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, die am Freitagnachmittag auch mit einigen ihrer Sportler in Thale dabei sind, werden die Städte im Vorfeld der Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung zwei Delegationen empfangen: aus Ghana und Tansania (die MZ berichtete).