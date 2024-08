Der Forstbetrieb Ostharz trägt zur Verbreitung von Höhenkiefer, Küstentanne und Eibe bei. Ministerpräsident macht Station in den Forstrevieren.

Wie der Forstbetrieb Ostharz Saatgut für neue Bäume gewinnt und gewinnen will

Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich in den Forstrevieren Dambachhaus und Harzgerode unter anderem über Eiben, Generhaltungspflanzungen und Saatgutplantagen informiert.

Harzgerode/MZ. - Keine Aufforstung ohne Saatgut. Um das zu gewinnen, unternimmt auch der Forstbetrieb Ostharz große Anstrengungen. Nach Höhenkiefer und Küstentanne will er nun auch einen Beitrag zur Wiederverbreitung der Eibe leisten, einer „fast vergessenen Baumart“, wie sie Funktionsingenieurin Jenny Schneidewind nennt. Die Eibe ist ein immergrüner Nadelbaum. Fast alle Teile sind giftig. Sie wachse sehr langsam, werde selten höher als 20 Meter – und sei sehr anpassungsfähig, so Schneidewind. Vor fünf Jahren hatte sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit das Eibenvorkommen in den Revieren des Forstbetriebs kartiert. Die meisten stehen im Revier Dambachhaus.