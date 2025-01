„Stell' dir vor, deine Stadt ist wunderbar und du bist schuld daran“, das ist das Motto des Ballenstedter Vereins heimatbewegen, der Netzwerke aufbaut, um die Region zu stärken. 2025 hat er auch in eigener Sache einiges zu bewältigen.

Ballenstedt/MZ. - „Stell' dir vor, deine Stadt ist wunderbar und du bist schuld daran!“ - unter diesem Motto arbeitet in Ballenstedt der Verein heimatbewegen daran, gemeinschaftliches Engagement für die Region zu fördern. Er holt verschiedenste Akteure an einen Tisch, schafft Netzwerke unter Vereinen und Einrichtungen und unterstützt gemeinsame Projekte. Was hat sich der Verein für das neue Jahr vorgenommen, vor welchen Herausforderungen steht er? MZ-Reporterin Rita Kunze sprach darüber mit Nicole Müller vom Vereinsvorstand.