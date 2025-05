Ausflugstipp fürs Wochenende Kurioser Wettkampf im Harz: Hier schwingen Männer und Frauen die Sense

Für die Zuschauer ist es ein Spektakel: Beim traditionellen Schnitterfest im Harz wird das Sensen - ein altes Handwerk - wieder zum Leben erweckt. Was die Besucher am 17. Mai in Meisdorf erwartet.