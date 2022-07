Westerhäuser bringen Harzer Mundart auf Schilder

Der Verein für Heimatgeschichte und Naturschutz will das Harzer Platt überall im Ort sichtbar machen. Welche Ideen demnächst umgesetzt werden sollen.

Westerhausen/MZ - Der Entwurf, den Werner Körner in Händen hält, könnte bald zur Realität in Westerhausen werden. Er und die anderen Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte und Naturschutz möchten an allen Ortseingängen Schilder aufstellen, die zeigen: Hier wird noch Harzer Mundart gesprochen. „Kumm rin na Westerhusen“ - dieser Schriftzug, den gebürtige Harzer vielleicht noch verstehen, heißt auf Hochdeutsch „Komm rein nach Westerhausen“ und soll alle Besucher des Ortes begrüßen. Und mit „Kumm bale wedder“ wollen die Westerhäuser ihre Gäste künftig verabschieden.