Westerhausen: Straßenschilder bekommen plattdeutschen Untertitel.

Westerhausen/MZ - Kumm rin na Westerhusen: Der Thalenser Westerhausen Ortsteil begrüßt seine Gäste demnächst auf Plattdeutsch. Etwa 30 markante Straßennamen sind bereits mit zusätzlichen Namensschildern versehen. Die heimatsprachlichen Namen An Hinnebarje, Schaulschtrate, Schaperieje hängen direkt unter der amtlichen Bezeichnung. Auch Gewerbeschilder wie Winzerieje, Dierfriedhoff, Jrundschaule oder Karche sind an den Objekten angebracht. Für den Verein für Heimatgeschichte und Naturschutz Westerhausen und seinen Vorsitzenden Werner Körner ist das Projekt „Straßennamen in Platt“ damit abgeschlossen. Obwohl ein Entwurf für weitere Schilder noch in Arbeit ist. Neben den vier Ortseingangstafeln sollen in Zukunft Begrüßungsschilder die Gäste nicht auf Hochdeutsch willkommen heißen und verabschieden, sondern mundartlich.