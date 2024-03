Quedlinburg/MZ. - „Murphy ist mein treuer Begleiter“, sagt Kristina Müller. Laut Murphys Gesetz geht alles schief, was schiefgehen kann. Wann immer die Blankenburgerin auf ein Fettnäpfchen, auf eine skurrile Begegnung trifft, hat sie neuen Stoff für ihre witzigen Kurzgeschichten. Mehr als 60 seien mittlerweile zusammengekommen, berichtet Kristina Müller. In ihnen erklärt sie beispielsweise, warum das Aufbügeln von BHs eine gute Aufgabe für Politiker wäre und wie Durchfall in das Dampfbad eines Kreuzfahrtschiffes gekommen ist. Einen Teil ihrer Kurzgeschichten, die es als Podcast „Das Leben ist zu kurz für einen Job“ gibt, trägt sie beim diesjährigen Bücherfrühling in Quedlinburg vor.

Die bereits 22. Auflage der Reihe findet vom 16. März bis zum 15. Juni statt. 38 Veranstaltungen, davon elf explizit für Schüler, bilden das Programm. Neben Lesungen gibt es auch Theater, Kabarett und Workshops – insgesamt zehn unterschiedliche Formate. „Es ist ein schönes buntes Programm“, sagt Stefan Helmholz vom Dachverein (DV) Reichenstraße. Dieser, die Stadt Quedlinburg, örtliche Buchhändler und zahlreiche Partner arbeiten beim Projekt Bücherfrühling zusammen.

Viele Veranstaltungen finden im DV-Saal statt, weitere beispielsweise im Palais Salfeld, auf der Bühne 7 oder im Bildungshaus Carl Ritter. Ein neuer Ort wird dieses Jahr ausprobiert: die alte Kirche in Bad Suderode. Hier gibt es am 29. März eine animierte Autorenlesung mit Carsten Kiene – er wohnt ganz in der Nähe – für Kinder und Familien. Die Lesung heißt „Märchen wollen erzählt werden“ und ist eine Veranstaltung, zu der das Kinder- und Jugendbüro der Stadt einlädt.

Dennis Kusch von der Welterbestadt weist zudem auf die Lesenacht für Acht- bis Zwölfjährige am 18. Mai im Grünhagenhaus hin, an der Oberhexe Ramona als Zeremonienmeisterin teilnehmen werde.

Kristina Müller (links) verfasst witzige Kurzgeschichten, und Karo Stein schreibt romantische Bücher mit überwiegend queeren Charakteren. (Foto: Sonnemann)

Kusch freut sich zudem auf Karo Stein, die am 12. April aus ihrem neuen, noch nicht erschienenen Buch „Erkennungszeichen: Brautkleid“ liest. Die Quedlinburgerin schreibt romantische Geschichten mit überwiegend queeren Charakteren. Es ginge beispielsweise um Coming-out oder Homophobie, berichtet Karo Stein, „das große Thema ist immer Liebe, Liebe zu finden.“ Der Harz ist in ihrem neuen Buch zum ersten Mal der Handlungsort: Zwei Männer, die sich eigentlich gar nicht leiden können, wandern zum Brocken.

Karo Stein hat schon oft mitgemacht beim Bücherfrühling. Vergangenes Jahr war auch Aron Boks dabei und stellte sein Buch „Nackt in die DDR“ vor. Dieses Jahr ist er der Kopf einer Poetry-Slam-Show – „ein Mix aus Wortakrobatik, Performance und einer Prise Publikum: ein perfekter Auftakt für den Bücherfrühling“, so die Veranstalter. Mit der Show am 21. März startet die Veranstaltungsreihe.

Zuvor gibt es zwei Warm-ups: Schreibwerkstatt bei Klopstock (trotz abgelaufener Anmeldefrist sind noch Plätze frei) und die kleine Hexe Toscanella.

Und den Abschluss im Juni bildet ein Theaterabend im Innenhof des Museums Lyonel Feininger. „Findejahre“ heißt das Stück, in dem das Ehepaar Feininger 1937 auf dem Bahnsteig steht, bereit, Nazideutschland zu verlassen, und zurückdenkt an die schöne Zeit.

Welche Autoren und Künstler mitmachen

Reinhold Beckmann und Kathrin R. Hotowetz sind dieses Jahr Teil des Quedlinburger Bücherfrühlings. Mit dabei sind außerdem Wolfgang Beck, Markus Bock, Aron Boks, Stephan Brosch, Jeanette Drygalla, Swantje Fischer, Kirsten Fuchs, Gerd Fuchs, Bettina Fügemann, Cornelia Habisch, Oliwia Hälterlein, Max Heckel, Carsten Kiene, Reinhard Lehmann, Lucia Lucia, Maik Martschinkowsky, Claudia Michelsen, Kristina Müller, Thomas Peters, Mia Pittroff, Urban Priol, Jörn Schütrumpf, Ulle Sende, Karo Stein, The Yucca Spiders, Timur Turga und Juliane Zein.

Ein buntes Programmheft konnte dank Unterstützung von Optik Graeser gedruckt werden. Sämtliche Informationen etwa zu Anmeldungen gibt es aber auch online unter bücherfrühling.de