Der Tourismus im Harz lebt von historischen Innenstädten wie in Quedlinburg, doch viele andere drohen zu verfallen. Was läuft da falsch?

Quedlinburg/MZ. - Sucht man im Internet nach den schönsten Fachwerkstädten Deutschlands, steht eine oft ganz oben: Quedlinburg. Während sich hier oder auch in Wernigerode Touristen in den historischen Innenstädten tummeln, drohen die in kleineren Städten und Dörfern im Harzkreis zu verfallen.

Ein Patentrezept, das zu stoppen, gibt es nicht, sagt Oliver Schlegel, Chef der unteren Denkmalschutzbehörde im Landkreis Harz. Stattdessen unterschiedliche Lösungswege. Manche Gemeinden schreiben Sanierungsgebiete aus, andere plädieren für den Abriss - weil, so Schlegel, die Wertschätzung für das historische Umfeld fehlt.

Die komme meistens tatsächlich von außen: Menschen, die zum Beispiel als Touristen in Wernigerode waren und nun versuchen, dort eine Immobilie zu erwerben: „Weil sie es schön finden, weil die Häuser krumm sind und weil sie schon immer in einem Fachwerkhaus wohnen wollten.“

Ähnlich sei dies in Quedlinburg, dort ist Zuzug vor allem aus dem Westen Deutschlands zu verzeichnen. „Leute, die sich in diese Stadt verliebt haben, ziehen extra hierher.“ Einheimische, die vor der Wende in der historischen Innenstadt gelebt hätten, seien dagegen von dort weggezogen, „weil sie es jetzt endlich konnten“.

Nach der Wende habe es eine Umkehr gegeben; wer konnte, zog nun aus dem Plattenbau wieder aus. Häuser wurden saniert - oder aber neu gebaut, mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. Harsleben beispielsweise habe einen wunderbaren Ortskern, der aber verfalle und keine Liebhaber finde, weil die Gemeindeverwaltung fünf Neubaugebiete im Umfeld erschlossen habe: „Alles, was im Umfeld von Harsleben Geld hatte, hat das auf der grünen Wiese investiert.“

Das Ergebnis nennt Schlegel eine „Donut-Struktur“: ein verfallender Ortskern und viele außenliegende Neubaugebiete mit vielen Einfamilienhäusern, die sehr viel Geld gekostet haben, die aber nicht zum Erscheinungsbild des Ortes beitragen würden und deren Bewohner zum Ort selbst kaum eine Beziehung hätten.

Quedlinburg habe dagegen eine Lösung gefunden, für die die Stadtväter in den 90er Jahren viel Prügel bezogen hätten: Neubaugebiete wurden nicht ausgewiesen, „auch wenn der politische Druck da war, dass viele gesagt haben, sie könnten sich nicht vorstellen, in einem alten Fachwerkhaus zu wohnen, sie wollten neu bauen“.

Der Fokus lag auf der Bestandserhaltung im Zentrum - auch zum Preis der Abwanderung auf neue Wohnbaugebiete in Rieder oder Bad Suderode. „Im Nachhinein hat sich das aber als sehr klug erwiesen“, stellt Schlegel fest, „weil dadurch der historische Ortskern gestärkt wurde und wir dort jetzt - anders als im Trend - doppelt so viel Bewohner haben wie 1990.“ Damals seien es etwa 3.000 gewesen, jetzt knapp 6.000.

Städte stehen auch untereinander in Konkurrenz, und die kleineren haben es dabei schwer. Beispiel Osterwieck: Schlegel nennt die Stadt eine Perle unter den Fachwerkstädten im Landkreis, mit einer wesentlich älteren Fachwerk-Bausubstanz als in der Welterbestadt Quedlinburg. Der Sanierungsanteil sei jedoch deutlich geringer: „Weil Osterwieck seit der Wende immer im Schatten von Wernigerode steht. Alles fokussierte sich auf Wernigerode.“ Blankenburg gehe es ähnlich. „Die Sogwirkung, die Wernigerode hat, führt dazu, dass die Planeten, die sich drumherum bwegen, ein bisschen wenig Licht abbekommen haben.“

Blankenburg habe zudem unter falschen Prämissen gelitten. Gewerbe sei in den Außenbereichen angesiedelt, die Innenstadt quasi freigezogen worden. Zudem gebe es in der Stadt die größte, attraktive Villenkolonie im Landkreis. Dieses Gebiet sei nach der Wende für viele attraktiv gewesen: „Die Leute sind dort zuerst hingezogen und haben dort Geld investiert, während die historische Innenstadt da auch nicht viel abbekommen hat.“

Welche Prioritäten in den Städten gesetzt wurden und werden, spiegelt sich auch auf ihren Straßen: In Wegeleben etwa lag der Fokus auf dem Straßenbau, in Quedlinburgr auf dem Erhalt der Bausubtanz. „Was dazu geführt hat, dass wir wunderbare Fassaden in Quedlinburg, auch eine weitgehend sanierte Bausubstanz, aber mit besch... Straßen. In Wegeleben haben wir wunderbare Straßen, die aber sozusagen in Ruinenfelder führen. Da kann man sich die Frage stellen, was der bessere Weg gewesen ist.“