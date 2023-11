Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen. Welches wichtige Spiel am Samstag auf dem Programm steht.

Wen Quedlinburg am Freitag zum Derby erwartet

Quedlinburg/MZ. - Dieses eine Spiel noch über die Bühne bringen und dann Wunden lecken. An diesem Freitag tritt Grün-Weiß Rieder zum Derby der Landesklasse 3 beim Quedlinburger SV an. Beginn in der Lindenstraße: 19 Uhr.