Welches Geheimnis am Wotan-Brunnen in Thale zu finden ist

2004: Jochen Müller modelliert in seiner Werkstatt den überlebensgroßen Wotan. Nur dank einer Luke in der Decke kann er aufrecht stehen. Ein Lot zeigt vom Trinkhorn hinunter zu der Stelle, aus der später das Wasser sprudelt.

Thale/Quedlinburg/MZ. - Die überlebensgroße Wotan-Figur steht in Jochen Müllers Werkstatt in Quedlinburg. Sie ist höher als der Raum: Nur dank einer Luke in der Decke lässt das Modell sich aufrichten. „Den Helm habe ich von oben gemacht, die Adlerflügel aus Gips modelliert“, erinnert sich der Künstler an das beeindruckende Projekt.