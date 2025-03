Bleibt Pansfelde als Außenstelle der Kita Ermsleben erhalten? Der Falkensteiner Sozialausschuss hat dazu eine klare Meinung. Jetzt ist der Stadtrat am Zug.

Kinderbetreuung in Falkenstein

Wie es mit der Kita Pansfelde weitergeht, soll der Stadtrat am Donnerstag entscheiden.

Pansfelde/MZ/KU. - Drei Geburten, acht Sterbefälle, 19 Zu- und 25 Wegzüge - das sind die Zahlen zur Einwohnerentwicklung in Pansfelde im vergangenen Jahr. Der Ortsteil verzeichnet 2024 die zweithöchste Geburtenzahl in der Stadt Falkenstein/Harz; nur Ermsleben und Meisdorf mit jeweils acht haben mehr. Mit der Kinderbetreuung im Ort beschäftigen sich derzeit die Ausschüsse des Stadtrates, der am Donnerstag über den Fortbestand der Kita Pansfelde entscheiden soll.