Gutes Benehmen will gelernt sein. Dabei hilft Kommunikationstrainerin Annett Schegel. Das Harzhotel in Güntersberge serviert dazu ein Vier-Gang-Menü. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Quedlinburg/MZ. - Wohin mit der Serviette? Welches Besteck gehört in welche Hand? Wie kann man mit Messer und Gabel zum Ausdruck bringen, dass das Essen geschmeckt hat? Und wie bezeichnet man eigentlich den Kellner? Antworten auf Fragen wie diese gibt es am Samstag, 2. November, ab 18 Uhr im Harzhotel in Güntersberge. Bei einem Knigge-Dinner lernen die Teilnehmer allerhand über die Tisch- und Esskultur.