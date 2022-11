Weihnachten im Harz: Wann und wo finden Weihnachtsmärkte in Falkenstein und Umgebung statt?

Falkenstein/DUR/acs - In Falkenstein und Umgebung finden in disem jahr gleich mehrere Weihnachtsmärkte statt. Ob man nun den Weihnachtsmarkt der Vereine in Ermsleben, die Burgweihnacht auf der Konradsburg, den Weihnachtsmarkt in Wieserode an der Dorfkirche oder den Weihnachtsmarkt in Reinstedt besucht: Weihnachtliche Stimmung ist garantiert.

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt der Vereine in Ermsleben statt?

Der Weihnachtsmarkt der Vereine findet am 2. Dezember 2022 ab 15 Uhr in Ermsleben vor der St. Sixtus-Kirche statt.

Wann und wo findet die Burgweihnacht in Falkenstein statt?

Die Burgweihnacht findet am 10. und 11. Dezember 2022 auf der Konradsburg in Falkenstein statt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wieserode 2022 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Wieserode findet am 11. Dezember 2022 an der Dorfkirche statt. Der Markt öffnet ab 14.00 Uhr.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Reinstedt statt?

In reinstedt findet der diesjährige Weihnachtsmarkt am 17. Dezember 2022 statt. Besuchen kann man ihn ab 14:30 Uhr.

Programm und Angebote in Falkenstein und Umgebung zur Weihnachtszeit

Der Weihnachtsmarkt der Vereine hat einiges zu bieten. Weihnachtliche Stände und musikalische Darbietungen, ein kostenloses Karussell für die kleinen Gäste, Glühwein, Kaffee, Kuchen und andere Leckereien bringen die Besucher des Marktes in weihnachtliche Stimmung.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Bei der Burgweihnacht gibt es auch so einiges zu entdecken. In der Märchenstube werden Geschichten und Musik dargeboten. Es gibt ein Kinderkarussell, Armbrustschießen und Stockbrot. Handwerker und Händler bieten im Klosterkeller ihre Ware an. In der schwarzen Küche wird gekocht, Kaffee und Süßes gibt es danach im Ostflügel der Burg. Auch in der Nordscheune kann man weihnachltiche Musik und einen kleinen Markt genießen. An beiden Tagen kommt um 16 Uhr der Weihnachtsmann den Markt besuchen.

Auch beim Weihnachtsmarkt an der Dorfkirche ist weihnachtliche Stimmung garantiert. Leckereien lassen die Herzen von Klein und Groß höher schlagen.

Beim Weihnachtsmarkt in Reinstedt gibt es am Dorfgemeinschaftshaus kulinarische Köstlichkeiten und regionale Stände zu entdecken. Außerdem gibt es ein Karussell, ein Riesenrad und musikalische Unterhaltung.

(Quelle: falkenstein-harz.de, 29.11.2022)