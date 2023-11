Welche Arbeiten der Wasser- und Abwasserverband Ostharz im nächsten Jahr an seinen Anlagen vorhat und was steigende Personalkosten für die Gebühren bedeuten.

Quedlinburg/MZ. - Neue Leitungen, neue Gebäude, etliche Sanierungsprojekte: Mehr als 25,8 Millionen Euro will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) mit Sitz in Quedlinburg im kommenden Jahr in seine Anlagen investieren. Das sieht der Wirtschaftsplan des Unternehmens vor, den die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen hat. Hier wurde auch erklärt, dass die Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse um 600.000 Euro steigen - und was das für Preise und Gebühren bedeutet.