Warum stiehlt ein Mann in Quedlinburg zwei rechte Schuhe?

Warum stiehlt jemand zwei rechte Schuhe statt eines Paars? Weil er die beiden linken schon gestohlen hat? Schwer zu sagen, was einen jungen Mann bewegt hat, am Donnerstagvormittag genau das in einem Schuhgeschäft am Mettehof im Harzweg in Quedlinburg umzusetzen.

Fest steht nach Angaben der Polizei, dass ein etwa 20-Jähriger gegen 9.30 Uhr aus zwei Schuhkartons jeweils einen rechten Schuh der Marke „Victory“ in der Größe 43 in seinen Rucksack verstaut und die Filiale, ohne zu bezahlen verlassen habe.

Als eine Verkäuferin den Dieb verfolgte und zur Rede stellte, habe der Dieb die Frau mehrmals geschlagen, wodurch sie verletzt wurde. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung Wordgarten geflüchtet.

Die Polizei verfolgte den Schuhdieb mit einem Fährtenhund, konnte den Mann aber nicht finden. Der etwa 20 Jahre junge Dieb trug einen weißen Pullover, eine kurze Hose und ein schwarzes Basecap, dessen Schirm er nach hinten gedreht hatte.

Wer Hinweise zu dem räuberischen Diebstahl machen will, kann sich an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293 wenden. (mz/wsl)