Weil die Mindeststärke an Schülern längst nicht erreicht wird, fehlen dem Europagymnasium Thale ganze Jahrgänge. Was das für den Standort bedeutet.

„Wir wollen an keine andere Schule“: Noch-Sechstklässler des Europagymnasiums Richard von Weizsäcker in Thale entwerfen Plakate.

Thale/MZ. - „Wir sind nicht wie Möbel, die man einfach verrückt“ oder „Versetzt euch in die Lage der Kinder“ steht auf Plakaten, die Noch-Sechstklässler des Europagymnasiums Richard von Weizsäcker in Thale entwerfen. An ihren Unesco-Projekttagen befassen sie sich mit dem Thema Bildung. Dieses wählten die Gymnasiasten bereits Wochen vor der aktuellen Entwicklung – im kommenden Schuljahr werden keine fünfte, siebte und neunte Klasse in Thale gebildet. Doch jetzt sind sie noch konkreter betroffen: Nach den Ferien müssen sie eine Schule in einer anderen Stadt besuchen.