Was der neue Eigentümer des Tankstellengebäudes am Ortsrand von Allrode plant und welche Umbauarbeiten schon begonnen haben.

Allrode/MZ. - Die dunkelbraune, schäbige Holzverkleidung ist einer Alu-Version in modernem Grau gewichen, die Fassade darunter sowie die Träger des Daches über dem Zapfsäulen-Bereich sind frisch gestrichen, und die bislang grünen Werkstatttore sehen jetzt auch schicker aus – wer an der ehemaligen Tankstelle in Allrode vorbeikommt, dem fällt auf, dass kräftig renoviert wird. Die Tankstelle am Ortsausgang in Richtung Bärenrode soll reaktiviert werden, es ist aber noch mehr auf dem Areal geplant.