Warum das Spiel in Westerhausen auf der Kippe steht

Amado So (am Ball) und Westerhausen sollen gegen Fortuna Magdeburg spielen. Ob das klappt, ist offen.

Westerhausen/MZ. - So richtig weiß es noch keiner, ob das Spiel der Verbandsliga Fußball zwischen dem SV Westerhausen und Fortuna Magdeburg am Samstag stattfindet. Denn wie anderenorts haben Frau Holle und Väterchen auch auf dem Wolfsberg ihre Spuren in dieser Woche hinterlassen.