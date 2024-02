Vorharz/MZ. - Es ist die dritte Arbeitswoche des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Vorharz, Benno Liebner (parteilos). Kindergärten und Horteinrichtungen hat er bereits besucht, sich mit den Mitarbeitern unterhalten, dabei auch einen Blick auf das Bauliche geworfen. Die drei Grundschulen stehen noch auf dem Programm. Ihn freut es, dass der Vorharz gut aufgestellt ist, was Betreuung und Bildung für die Kleinen angeht. „Ohne das haben junge Familien kein Interesse, hier herzuziehen“, sagt der Verwaltungschef.

Ein Blick auf die Einwohnerstatistik 2023 zeigt: 460 Menschen haben die Verbandsgemeinde als Wohnort ausgewählt, 433 sind hingegen weggezogen – ein Plus von 27 Neubürgern. Der Trend setzt sich also fort: In den beiden Vorjahren gab es 105 beziehungsweise 29 mehr Zuzüge.

Das demografische Saldo können die guten Wanderungszahlen jedoch nicht ausgleichen: Auf 58 Geburten im vergangenen Jahr kommen 158 Sterbefälle. Insgesamt ist der Vorharz also auf 12.045 Einwohner geschrumpft. Bürger verloren haben die Mitgliedsgemeinden Stadt Wegeleben (60), Ditfurt (34), Hedersleben (20) und Groß Quenstedt (12). Während die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Selke-Aue gleichgeblieben ist, stieg sie in Harsleben (12) und der Stadt Schwanebeck (30).

Das positive Saldo Schwanebecks könnte damit zusammenhängen, dass es hier Jobs etwa bei Speditionen gibt, zu denen die Arbeitnehmer auch zu Fuß gehen können, vermutet Liebner. Doch eigentlich gilt für alle Orte, dass Arbeitsplätze in umliegenden Städten mit kurzer Pendelzeit zu erreichen sind. Und neue Stellen kommen hinzu, zum Beispiel bei Daimler Truck; das Unternehmen baut in Halberstadt. Oder im Gewerbegebiet in Harsleben, wo ein bayerisches Unternehmen investieren und grünen Wasserstoff herstellen will.

„Es geht voran“, fasst der Bürgermeister zusammen. In den vergangenen Jahren seien viele Wohnhäuser und Baugrundstücke verkauft worden. Liebner merkt dazu an, dass die Preise in der ländlichen Verbandsgemeinde wesentlich günstiger als in Städten seien. Auch betreutes Wohnen sei beliebt – das gibt es zum Beispiel in Schwanebeck und künftig auch in Hedersleben.

Relativ kurze Wege – weil es sie in manchen Mitgliedsgemeinden vor Ort gibt – gibt es auch zu Lebensmittelmärkten oder zu Haus- und Zahnärzten. Dass Praxen weitergeführt werden, wenn jemand in den Ruhestand geht, könne die Kommune zwar nicht regeln, sie könne aber versuchen, gute Voraussetzungen zu schaffen.

Gute Wohnmöglichkeiten, Kinderbetreuung und möglichst kurze Wege zur Arbeit – was braucht es noch für ein schönes Leben auf dem Land? Eben das, was das Dorf auszeichnet: Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe. „Jeder hilft jedem. Das bringt das dörfliche Leben mit nach vorne“, sagt Benno Liebner. Er persönlich fühle sich auf dem Dorf auch wohler als in der großen Stadt. Und er erinnert an die vielen Vereine in den Orten wie Sport- und Karnevalsvereine oder auch Jugendclubs. Die Gruppen organisieren öffentliche Veranstaltungen, und durch sie kann man als Neubürger schnell Anschluss finden.