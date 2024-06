Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt künftig für einen Teil der Bahnhofstraße in Ditfurt. Was die Gründe dafür sind und welche anderen Ideen es für die Ortslage gibt.

Warum bald Tempo 30 neben dem Park in Ditfurt gilt

Für einen Teil der Bahnstraße in Ditfurt – auf Höhe des Parks (rechts) – gilt künftig das Tempolimit von 30 Stundenkilometer.

Ditfurt/MZ. - Auf dem Stück der Bahnstraße, das am Ditfurter Park entlangführt – also vom Stadtweg bis zum Alten Stadtweg –, soll künftig Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit gelten. Das hat der aktuelle Gemeinderat (im September wird gewählt) in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Einwohner hätten den Wunsch geäußert, berichtet Bürgermeister Matthias Hellmann (parteilos). Das Einrichten der Begrenzung sei begründbar, weil sich der Park mit Spielplatz und die Kindertagesstätte „Geelbeinchen“ dort befinden.