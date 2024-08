Ditfurt/MZ/son. - Noch eine Schippe drauf legt Ditfurt am diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 8. September: Neben Heimatmuseum, St.-Bonifatius-Kirche, Rathaus und Hof der Familie Horenburg können Interessierte erstmals auch zwei geschlossene Hofanlagen besuchen.

Die neuen Eigentümer des Hofes Bahnstraße 22 gewähren einen Blick in den vollständig erhaltenen Vierseitenhof aus dem Baujahr 1896. Höhepunkt ist die erhaltene Schrotmühle. Zu Gast ist ein Nachfahre der Erbauer, der Informationen und Anekdoten erzählt.

Auf dem Eventhof „bei Bollmann’s“ in der Bahnstraße 17 wird die bauliche Entwicklung des Ensembles zu einem Mehr-Generationen-Wohnhof gezeigt; dabei blieben weite Teile der historischen Bausubstanz erhalten. Hier gibt es ab 11 Uhr Livemusik und Frühschoppen.

An dem Sonntag werden drei thematische, jeweils etwa 90 Minuten lange Dorfrundgänge angeboten. Der erste startet um 10 Uhr am Rathaus, führt auf Spuren der Landwirtschaft und endet im Eventhof. Der zweite beginnt um 12 Uhr am Rathaus, führt durch den alten Dorfkern zum Kirchhof und endet am Heimatmuseum, wo es einen Imbiss gibt. Der dritte Rundgang startet um 14 Uhr an der Schützenstraße 11, führt entlang des Mühlgrabens und zum Hof der Familie Horenburg (Ringstraße 12), wo es Kaffee und Kuchen gibt. Das dortige Hofcafé ist ab 14 Uhr geöffnet.

Alle am Denkmaltag geöffneten Gebäude können von 10 bis 16 Uhr besucht werden, es werden Führungen nach Bedarf angeboten. Im Rathaus wird die Ratswaage präsentiert und ein Film über die Sanierung vor zehn Jahren gezeigt. Interessierte können den Turm der Bonifatiuskirche besteigen und sich die Glocken anschauen. Das Heimatmuseum bietet Führungen zu speziellen Themen an: Landwirtschaft (14.15 Uhr), Heimatstube (14.30 Uhr) und Technik (14.45 Uhr).