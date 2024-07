Der Verein Internationale Drehorgelfreunde Berlin trifft sich in Quedlinburg im Harz. Wer den Stein dafür ins Rollen gebracht hat, wann wie viele Musiker im Welterbe sein werden und was geplant ist.

Quedlinburg/MZ. - Am Tag des offenen Denkmals werden auch in Quedlinburg wieder historische Gebäude im Mittelpunkt stehen − und am ganzen Wochenende wird in den Straßen Musik aus historischen Instrumenten erklingen: Vom 6. bis 8. September findet in der Welterbestadt ein Treffen des Vereins Internationale Drehorgelfreunde Berlin statt.