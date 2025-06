160. Geburtstag von Karl Blossfeldt Wanderung, Workshops, Ausstellung - Pflanze und Kunst stehen im Mittelpunkt

In Schielo und Harzgerode wird am Freitag der 160. Geburtstag des weltbekannten Fotografen und Begründers der neuen Sachlichkeit, Karl Blossfeldt, begangen. Was geplant ist.