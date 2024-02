Die Walpurgisnacht konnte die letzten vier Jahre nicht auf dem Thalenser Hexentanzplatz gefeiert werden. Die dortigen Bauarbeiten an den neuen Attraktionen schreiten voran.

Walpurgis: Wird die mystische Nacht 2024 auf dem Hexentanzplatz in Thale gefeiert?

Dämm-Material kommt an die Außenwände der künftigen Gewerbebauen auf der „Hexe“.

Thale/MZ. - Nach vier Jahren Pause kann nun wieder Walpurgis auf dem Hexentanzplatz in Thale gefeiert werden: Zunächst wegen der Coronapandemie mit Infektionsgefahr und Auflagen, dann wegen der Bauarbeiten auf der „Hexe“ konnte das traditionelle Frühlingsspektakel nicht oben auf dem Platz stattfinden. Doch in diesem Jahr steige am 30. April wieder die „Nacht der Nächte“ auf dem „sagenumwobenen Hexentanzplatz“, informiert die Bodetal Tourismus GmbH (BTG).