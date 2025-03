Rund um den Waldhof in Silberhütte soll Müll eingesammelt werden. Der Waldhofverein in dem Harzgeröder Ortsteil und das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt rufen zum Mitmachen auf.

Silberhütte/MZ/son. - Sauber gemacht werden soll das Areal rund um den Waldhof in Silberhütte – und zwar am bundesweiten Waldputztag, dem 22. März 2025. Zu der Aktion rufen das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt und der Unterharzer Waldhofverein Silberhütte auf. Los geht es am Sonnabend um 9 Uhr, Treffpunkt für alle Freiwilligen ist der Waldhof in dem Harzgeröder Ortsteil.