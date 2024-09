Im Harz ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen. Hunderte Menschen werden vom Brocken mit Bussen in Sicherheit gebracht. Das Feuer breitet sich weiter aus.

Waldbrand am Brocken im Harz - Löscharbeiten gehen weiter

Am Brocken im Harz ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat weitere Löschflugzeuge angefordert.

Wernigerode - Im Harz gehen die Löscharbeiten im Kampf gegen die Brände rund um den Brocken weiter. Am Morgen wolle sich die Einsatzleitung einen Überblick verschaffen und das weitere Vorgehen beraten, teilte die Leitstelle Harz mit.

Laut dem Landkreis Harz mussten sich in der Nacht Feuerwehrkräfte zurückziehen, weil einzelne Schutzstreifen vom Feuer übersprungen wurden. Weit über 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Waldbrand am Brocken weiter außer Kontrolle - Feuerwehr braucht Verstärkung

Am Abend war es den Angaben zufolge nicht gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Demnach hatten sich viele Brandstellen vereinigt. Es sei eine größere Feuerfront entstanden, hieß es. Für die weiteren Löscharbeiten waren vier Löschflugzeuge und sechs Löschhubschrauber angefordert worden.

Vor fast genau zwei Jahren gab es an der aktuellen Brandstelle einen tagelangen Löscheinsatz wegen eines Waldbrandes gegeben. Der Brocken ist mit 1141 Metern der höchste Berg Norddeutschlands. Bereits im vergangenen Jahr hatte es dort schwere Wald- und Flächenbrände gegeben.

Hohe Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt - Weitere Brände im Land

Am späten Nachmittag wurden rund 500 Menschen vom Brocken in Sicherheit gebracht. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Sie wurden mit Bussen von dem Harzgipfel geholt. Anschließend wurden die Brockenbesucher in Schierke betreut.

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Zuletzt kam es zu Wald- und Feldbränden vor allem im Norden des Landes. Die meisten konnten schnell gelöscht werden.