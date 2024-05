Hedersleben/MZ. - Die junge Magdalena mag ihre „frechen Brüder“, die sie beschützen. Sie ist stolz auf die beiden, erzählt sie dem Publikum. In dem Moment nähern sich die Brüder unbemerkt ihrer Schwester und heben sie in die Luft. Die Darstellerin, die Magdalena spielt, weiß das. Ihre Rolle aber nicht, erinnert Markus Bölling. Darum soll Magdalena überrascht sein. Der Theaterpädagoge aus Quedlinburg probt geduldig Szene für Szene mit kleinen Gruppen aus Teilnehmern der Musical-Campwoche im Kloster Hedersleben.

Seit Montag sind 66 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren im Vorharz-Ort, am Sonnabend ist Premiere. Zum neunten Mal stellt ein Team des Kirchenkreises Halberstadt ein Musical auf die Beine. Das ist so beliebt, dass gar keine Flyer verteilt werden mussten, berichtet Brigitte Schattenberg, Gemeindepädagogin und Organisatorin: „Nach 24 Stunden hatten wir schon über 30 Anmeldungen.“ Zu den 66 Teilnehmern kommen die Betreuer, so dass sich jetzt knapp 80 Personen auf die Zimmer im Kloster aufteilen. „Wir haben noch ein paar Feldbetten aufgestellt und Matratzen geschleppt.“

Pfarrer Christian Plötner, hier am Keyboard, hat das Musical geschrieben. (Foto: Sonnemann)

Am ersten Tag ging es vor allem ums Kennenlernen. Das sei aufregend gewesen, sagt eine junge Sängerin. Sie ist Teil des Chors, der sich mit den 15 Liedern von „Magdalena – Steine der Liebe“ beschäftigt. Das „Musical mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“ hat Pfarrer Christian Plötner geschrieben. Er sitzt am Keyboard und gibt Tipps zum Gesang, musikalisch unterstützen Pfarrerin Susanne Entschel, Linda und Mirko Müller mit Gitarre, Bass und Trommelinstrument. Die Lieder haben Schwung, Zuhörer werden mitgerissen.

Den Überblick bei der Probe hat Pfarrer Arnulf Kaus. Sein Job ist es auch, die Sänger zu motivieren. Mal singen nur die hinteren Reihen – dann hält ein Mädchen vorne ihrer Nachbarin, die schon tief Luft holt, den Mund zu; beide grinsen. Wird es zwischen den Stücken unruhig, reagiert Kaus: „Okay, es reden jetzt mal alle kurz durcheinander.“ Das lassen sie sich nicht zweimal sagen.

Bei der Musical-Probe im Kloster Hedersleben. (Foto: Sonnemann)

Das Team weiß genau, wie es die Jungen und Mädchen bei Laune hält. Immerhin ist es die neunte Auflage dieser Art. Seit vier, fünf Jahren schreiben die Pastoren die Musicals selbst. Kaus und Plötner verfassten vergangenes Jahr „Salome“. Mit dem „Magdalena“-Stück ist nun die Geschichte um die Familie von Salome weitergeschrieben. Brigitte Schattenberg erklärt: „Sie versuchen, die Lebenswelt der Kinder in die Vergangenheit zu versetzen“, es sollten Ansätze gezeigt werden, wie sie mit eigenen Problemen umgehen könnten. Magdalena lehnt sich beispielsweise auch mal gegen ihre Mutter auf oder prangert das Steinigen einer Frau an.

Das Musicalcamp ist kostenlos. Bei der Finanzierung wird der Kirchenkreis unterstützt vom Landkreis Harz, den Lions-Clubs Quedlinburg und Halberstadt sowie einer Privatperson. Auch die Vorführungen des Stücks sind kostenlos, um eine Spende wird aber gebeten.

Gezeigt wird „Magdalena – Steine der Liebe“ am 25. Mai in der St.-Trinitatis-Kirche Hedersleben, am 26. Mai in der Liebfrauen-Kirche Halberstadt, am 1. Juni in der Marienkirche Ilsenburg und am 2. Juni in der St.-Martin-Kirche Gröningen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.