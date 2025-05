Harzer Gotteshaus wird zum Bürgerort Von leer zu lebendig: Wie die Sixtuskirche bei Falkenstein ein neues Leben finden

Die Kirchen in der Stadt Falkenstein (Harz) werden kaum noch für Gottesdienste genutzt. Die meisten sind jetzt Treffpunkte für alle, ganz besonders die Sixtuskirche in Ermsleben. Was dort jetzt geboten wird.