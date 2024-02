In der Reihe „Gebecke live ...“ stehen für dieses Jahr bislang acht Veranstaltungen im Programm. Wer in Quedlinburg erwartet wird und worauf sich Interessierte freuen können.

Quedlinburg/MZ. - Kabarett, Krimi, Familiengeschichte – auch in diesem Jahr will „Gebecke live ...“ an verschiedenen Orten in Quedlinburg wieder ein vielfältiges Programm bieten. Aktuell stehen acht Veranstaltungen im Plan der durch Jens Jürgens, Inhaber der Buchhandlung und des Antiquariats Gebecke, organisierten Reihe. Der Auftakt – geplant mit einer Lesung mit Nina Petri und Christian Maintz am 10. Februar – hatte zwar krankheitsbedingt verschoben werden müssen. Aber schon in der kommenden Woche geht es weiter.